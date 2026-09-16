Honda Aircraft Company a révisé le calendrier de son HondaJet Echelon, avec un premier vol désormais prévu en 2028. La certification de type et la première livraison du biréacteur léger sont à présent ciblées pour 2031, contre une certification et une entrée en service initialement envisagées pour 2028.

L’avionneur américano-nippon attribue ce décalage à des ajustements de calendrier chez des fournisseurs de rang 1 ainsi qu’à la poursuite des travaux de développement. Cette annonce intervient après l’achèvement de la première structure d’aile destinée à l’avion d’essais, sur son site de Greensboro (Caroline du Nord). Honda Aircraft indique que cinq structures d’aile sont à différents stades d’assemblage final. L’assemblage final de série doit débuter début 2027.

En attendant, les travaux d’intégration des systèmes se poursuivent au sein de l’Integrated Test Facility de Honda Aircraft, où un environnement d’essais doté d’un cockpit pleinement opérationnel soutient les campagnes d’intégration en cours. Par ailleurs, plus de 70% des pièces nécessaires au premier assemblage sont désormais disponibles. Honda Aircraft a par ailleurs affecté plus de 8 000 m2 de surfaces à la production du HondaJet Echelon.

Anciennement connu comme le HondaJet 2600 lors de sa présentation à la convention NBAA-BACE en 2021, cet appareil est une version allongée de son célèbre HondaJet (HA-420) qui pourra accueillir onze personnes au maximum (deux pilotes et neuf passagers ou un pilote et dix passagers), souhaitant ainsi proposer un jet léger avec l’expérience d’un jet de taille intermédiaire. Il ambitionne d’être capable d’effectuer des vols transcontinentaux sans escale à travers les États-Unis en régime monopilote.

Le HondaJet Echelon affichera un rayon d’action de 2625 nautiques (4861 km) avec 4 passagers à bord et pourra atteindre une vitesse de croisière maximale de 450 nœuds.

Selon Honda Aircraft, l’appareil totalise déjà 530 lettres d’intention signées.