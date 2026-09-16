EPCOR, filiale d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), assurera pendant cinq ans le support des groupes auxiliaires de puissance (APU) des cinq Airbus A330P2F de la compagnie cargo mexicaine mas (anciennement MasAir).

Il s’agit du premier contrat conclu entre les deux entreprises.

L’accord porte sur les APU Honeywell GTCP331-350 et comprend les visites en atelier, la mise à disposition d’APU de remplacement en location, la gestion d’actifs, le support d’ingénierie ainsi que la solution de maintenance prédictive Prognos for APU.

Le transporteur de fret mexicain mas prévoit par ailleurs d’étendre sa flotte, avec des A330 cargo supplémentaires, voire avec des Airbus A350F ou Boeing 777F.