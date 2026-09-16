Le groupe américain RTX a nommé Jill Albertelli présidente de Pratt & Whitney à compter du 1er janvier 2027. Elle succédera à Shane Eddy, qui prendra sa retraite après près de 4 ans à la tête du motoriste et qui restera conseiller spécial jusqu’en mars 2027 afin d’assurer la transition.

Jill Albertelli dirige l’activité Military Engines de Pratt & Whitney depuis décembre 2021. À ce poste, elle supervise le développement, la production et le soutien des moteurs militaires du groupe, dont le F135 équipant les F-35 , le F119 du F-22 et le F117 (PW2040) du C-17. Elle supervise également le développement et la production du système de propulsion du nouveau bombardier B-21, ainsi que les travaux de Pratt & Whitney sur un portefeuille de motorisations adaptatives de sixième génération destinées aux futurs avions de combat et aux familles de systèmes associées.

Elle a effectué l’ensemble de sa carrière chez Pratt & Whitney, où elle a occupé des responsabilités dans l’ingénierie, les opérations, la qualité, la chaîne d’approvisionnement, les programmes, les ventes et le soutien après-vente.

Jill Albertelli relèvera de Christopher (Chris) Calio, le PDG de RTX.