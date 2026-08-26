A peine plus d’un mois après avoir été dévoilé, le Phenom 300EV est certifié. Embraer a annoncé le 25 août que le jet léger avait reçu la triple certification ANAC (Brésil), FAA et EASA. Les livraisons de cette nouvelle évolution du Phenom 300 débuteront en 2028.

Le Phenom EV devient le premier avion léger à être certifié avec le système d’atterrissage automatique (Emergency Autoland) de Garmin, qui permet à l’appareil de se poser en cas d’incapacité du pilote. Embraer souligne qu’il a conçu et développé un calculateur électronique polyvalent (Multi-Purpose Electronic Controller) pour permettre le fonctionnement de ces fonctions à commande électronique, notamment le freinage automatique et la commande de direction par câble.

Les spécificités de ce calculateur contribueront également à améliorer la maniabilité, réduiront la charge de travail (contrôle électronique de la gouverne de direction – rudder by wire -, fonction 3D Taxiway Routing, Runway Occupancy Awareness, système de guidage par vision synthétique) et simplifieront la maintenance.

D’autres améliorations ont été apportées en cabine, avec un meilleur contrôle de l’environnement pour les passagers et l’équipage : contrôle de la température en cabine, espace de restauration repensé, système d’ionisation de l’air. Le Phenom 300EV dispose par ailleurs d’une charge utile accrue, qui permet une légère amélioration de son autonomie à 2 055 milles marins (3 806 km) pour quatre passagers.