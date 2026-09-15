Airbus vient d’inaugurer son nouveau centre de livraisons toulousain le 15 septembre, une installation adossée au site Jean-Luc Lagardère qui accueille depuis le mois de juin la seconde ligne d’assemblage final (FAL) dédiée à la famille A320neo.

Comme celle-ci, le nouveau « Delivery Center » intégré viendra répondre à la forte montée en cadence programmée pour la famille de monocouloirs à succès de l’avionneur européen et en particulier pour l’A321neo et ses différentes variantes. Au 31 août, il restait encore 7577 monocouloirs de la famille A320neo à livrer, dont 5691 A321neo (et A321XLR), soit plus des trois quarts des appareils.

Le nouveau centre de livraisons vient ainsi s’ajouter aux autres installations dédiées situées de l’autre côté des pistes à Colomiers (site Henri Ziegler) et dispose de 16 positions avions situées à proximité immédiate des lignes d’assemblage final. Les nouvelles installations s’étendent sur plus de 35 000 m2 et comprennent une zone d’accueil pour les clients, une zone de dédouanement avant le départ des appareils, ainsi qu’un tout premier hall consacré aux réglages et aux finitions techniques des appareils afin de fluidifier et accélérer les opérations de préparation avant la livraison aux clients.

L’avionneur européen a précisé que le batîment avait été pensé « pour offrir aux clients une visibilité directe sur leurs futurs appareils depuis les espaces de travail qui leur sont réservés ».

Cette nouvelle installation vient également s’ajouter au bâtiment « Terminal D » inauguré en septembre 2023 à Colomiers et dédié au transfert de propriété (ToT) des appareils avant leur vol de livraison (relations clients, transactions financières, délivrance du certificat de navigabilité…).

Pour rappel, Airbus prévoit d’atteindre une cadence de production comprise entre 70 et 75 appareils par mois pour la famille A320neo d’ici la fin de l’année 2027, puis de 75 au-delà (pour l’instant). Le nombre de livraisons toulousaines est mécaniquement amené à fortement croître dans les deux prochaines années. La première FAL du site Jean-Luc Lagardère a déjà assemblé plus d’une centaine d’appareils depuis 2023 et 67 rien que l’année dernière, une montée en cadence particulièrement rapide.

Airbus dispose de dix FAL dédiées à l’ensemble de la famille A320 dans le monde (en excluant la FAL historique de Saint-Martin promise à s’effacer), avec les quatre lignes de Finkenwerder (Hambourg), les deux de Mobile (Alabama) et les deux de Tianjin (Chine).