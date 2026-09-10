Le Global 8000 peut désormais atterrir au cœur de Londres. La CAA (Civil Aviation Authority) britannique a autorisé les opérations du jet de Bombardier à l’aéroport de London City, une décision à effet immédiat.

« L’autorisation accordée par la CAA du Royaume-Uni d’accéder à l’aéroport de Londres-City permet à nos clients de gagner un temps précieux lorsqu’ils se rendent dans l’un des pôles financiers les plus importants du monde », estime Stephen McCullough, vice-président exécutif, Ingénierie, Développement de produits et Bombardier Défense. Bombardier précise qu’un voyageur pouvant atterrir à London City plutôt qu’à Farnborough ou Luton peut gagner entre 60 et 90 minutes sur le temps de transfert au sol avant d’atteindre sa destination.

L’avionneur canadien rappelle que la localisation particulière de l’aéroport dans Londres nécessite une capacité d’approche en pente raide, et d’atterrissage sur piste courte, ainsi que l’adaptation à des exigences plus strictes en matière de nuisances sonores.