Korean Air est paré pour sa croissance dans la prochaine décennie. Le groupe sud-coréen a finalisé sa commande auprès de Boeing le 16 septembre, portant sur l’acquisition de 103 appareils. Il a également finalisé une commande auprès des motoristes GE Aerospace et CFM International pour sécuriser des moteurs de rechange et couvrir une partie de sa flotte par des services de maintenance.

La commande auprès de Boeing concerne vingt 777-9, vingt-cinq 787-10, cinquante 737-10 et huit 777-8F. Les appareils ont une valeur de 36,2 milliards de dollars. Korean Air se réjouit qu’elle garantisse un calendrier de mise en service prévisible sur le long terme, qui soutienne la croissance des capacités après la fusion avec Asiana Airlines, ainsi que la modernisation de l’ensemble de la flotte. Lors de la signature de l’accord préliminaire, Korean Air prévoyait des livraisons jusqu’à la fin de la décennie de 2030. Le groupe expliquait également qu’il s’engageait vers une restructuration de la flotte autour de cinq familles d’appareils modernes : 777X, 787, 737 MAX mais aussi Airbus A350 et A321neo.

En ce qui concerne les moteurs, les accords portent sur vingt et un moteurs de réserve fournis par les deux motoristes et sur un contrat de maintenance de quinze ans couvrant vingt-huit appareils. Ils ont une valeur de 8,6 milliards de dollars.

Ces signatures « vont bien au-delà d’un simple accord commercial. C’est la preuve de la confiance et de l’alliance indéfectible qui unissent nos deux pays », affirme Walter Cho, président-directeur général de Korean Air et du groupe Hanjin, lors de la finalisation de ces accords qui avaient été initiés lors d’une visite à Washington en août 2025.