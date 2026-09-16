BermudAir va exploiter un Embraer E190F dans le cadre d’un contrat de location conclu avec Regional One. La jeune compagnie aérienne basée aux Bermudes deviendra ainsi le deuxième opérateur mondial de l’E-Freighter et le premier sur le continent américain.

Pour rappel, le loueur américain a commandé 5 E190F, ses deux premiers exemplaires étant désormais en service chez la compagnie cargo maltaise Bridges Air Cargo.

Selon BermudAir, l’avion cargo converti permettra de transporter du fret express sur son réseau existant. La compagnie opère sur des lignes multi-insulaires reliant les Bermudes, Anguilla, les îles Turks-et-Caicos, Grand Cayman et le Belize, ainsi que vers la côte est des États-Unis et du Canada.

Elle aligne aujourd’hui une flotte de 4 E-Jet : 2 E175 et 2 190.

Lancé en mai 2022, l’E190F peut emporter une charge utile de 10,7 tonnes en cabine. En combinant la capacité sous le plancher et celle du pont principal, la charge utile structurelle maximale est de 13 500 kg. L’appareil converti a été commandé à 25 exemplaires fermes, dont 20 destinés au loueur Azorra.