Il y a dix ans pratiquement jour pour jour (le 14 septembre), Le Journal de l’Aviation lançait La Lettre MRO & Support, une newsletter bimensuelle (22 numéros par an) entièrement consacrée à la maintenance aéronautique, au support et à l’après-vente. Compte tenu de son succès, ce choix apparait presque évident aujourd’hui mais il l’était moins en 2016 alors que la MRO, pourtant déjà un pilier essentiel de l’industrie aéronautique, occupait encore une place relativement discrète dans les médias et tout particulièrement en France.

Le Journal de l’Aviation reste d’ailleurs encore à ce jour le seul média aéronautique en langue française à couvrir régulièrement l’actualité du secteur.

Mais depuis, la donne a profondément changé.

La maintenance et les services sont devenus plus que jamais des sujets stratégiques. La disponibilité des flottes, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, les moteurs, les équipements, le recrutement, la montée en puissance du numérique et l’arrivée de l’IA, la gestion des données dans un monde plus complexe, mais aussi l’allongement de la durée de vie des appareils ont replacé la MRO au cœur des préoccupations des compagnies, des OEM, et plus généralement pour l’ensemble des acteurs de la filière.

Lorsque nous avions lancer la newsletter MRO & Support en 2016, les dépenses mondiales de maintenance pour l’aviation commerciale représentaient quelque 68 milliards de dollars. Dix ans plus tard, elles ont plus que doublé, à près de 140 milliards. Et elles devraient pratiquement atteindre les 200 milliards de dollars à l’horizon 2036.

Cet anniversaire est donc l’occasion naturelle de préparer la suite.

Une nouvelle rubrique va ainsi apparaître dans les toutes prochaines semaines et elle montera progressivement en puissance avant le prochain salon MRO Europe qui se tiendra à Amsterdam à la fin du mois d’octobre. La Lettre MRO & Support va également être enrichie, avec davantage de contenus B2B à forte valeur ajoutée pour nos abonnés payants, ainsi qu’avec une hiérarchisation plus poussée de l’actualité.

Dix ans après son lancement, une nouvelle page s’ouvre donc pour la newsletter MRO & Support, avec toujours la même ambition : rester un rendez-vous de référence pour les professionnels de la maintenance aéronautique et du support.