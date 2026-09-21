Embraer a remis à Flexjet le premier exemplaire de son Praetor 600E le 18 septembre. L’opérateur américain, spécialiste des formules de propriété fractionnée, devient le client de lancement de cette nouvelle évolution du jet d’affaires super-midsize Praetor 600 d’Embraer.

Cette livraison s’inscrit dans l’accord annoncé en février 2025 portant sur 182 jets d’affaires Embraer fermes, assortis de 30 options, pour une valeur alors estimée à 7 milliards de dollars.

« Cette livraison marque une nouvelle étape dans notre collaboration avec Embraer depuis 2003. Les copropriétaires accordent leur confiance à Flexjet pour accéder à des avions à la pointe de la technologie. Le Praetor 600E témoigne de la volonté sans faille d’Embraer d’innover : ces avancées nous permettent de répondre à leurs attentes et même de les dépasser » a déclaré Michael Silvestro, le directeur général de Flexjet.

Le Praetor 600E avait décroché la triple certification brésilienne (ANAC), américaine (FAA) et européenne (EASA) fin juin. Il introduit notamment un écran OLED 4K de 42 pouces, baptisé Smart Window, relié à des caméras extérieures et intégré au système de gestion de cabine (CMS). Sa cabine a également été repensée et intègre notamment de nouveaux sièges ergonomiques conçus par Embraer qui disposent de commandes électriques et se convertissent en lits plat.

Flexjet prévoit de recevoir douze Praetor 600E avant la fin de l’année. Le contrat comprend également de Phenom 300E (en cours de livraison) et des Praetor 500E (livraisons prévues dans les prochaines semaines).