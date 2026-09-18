Les passagers des Airbus A350 d’Edelweiss vont bientôt pouvoir bénéficier de cabines rénovées. La compagnie suisse a ouvert les réservations pour les premiers vols qui seront réalisés par un A350 rétrofité à partir du mois de juin 2027, ce qui concerne quatre destinations du réseau : Kilimandjaro et Zanzibar en Tanzanie, Windhoek en Namibie et Halifax au Canada.

Actuellement, la compagnie exploite quatre A350 aménagés en configuration biclasse avec trente sièges de classe affaires (disposés en 2-2-2) et 309 sièges de classe économique. La nouvelle configuration verra l’introduction d’une cabine Premium Economy de 28 sièges à coque rigide et offrant près d’un mètre d’espace pour les jambes (20 cm de plus qu’en classe économique). La classe économique sera donc réduite et ses sièges offriront 3 cm d’espace en plus par rapport à aujourd’hui, ainsi qu’une plus grande inclinaison.

L’aménagement de la classe affaires sera lui aussi entièrement revu. Vingt-huit fauteuils seront disposés en rangées de 1-2-1, avec un siège se déployant en lit horizontal de 193 cm et un écran de 17,3 pouces. La première rangée sera quant à elle occupée par quatre suites, chacune dotée d’une porte de 1,2 mètre de haut, d’un lit de 2 mètres de long et d’un écran de 32 pouces.

« Avec cette nouvelle cabine, nous développons stratégiquement notre offre premium. La nouvelle Premium Economy, en particulier, offre à nos passagers un espace et un confort nettement supérieurs, ainsi qu’une expérience de voyage globalement améliorée. Parallèlement, nous augmentons le nombre de sièges premium de 30 à 60. Cela nous permet de mieux répondre à nos exigences en tant que compagnie aérienne de loisirs haut de gamme », explique Bernd Bauer, le PDG d’Edelweiss.

Le calendrier de réaménagement a toutefois glissé, puisque, au début de l’année, la compagnie annonçait la mise en service de son premier appareil réaménagé en décembre 2026 et une mise en service de l’ensemble de la flotte A350 avec la nouvelle configuration pour l’été 2027. Désormais, les six A350 sont prévus pour être opérationnels avec leur nouvelle cabine en octobre 2027.

Edelweiss exploite aujourd’hui quatre A350 de seconde main, qui lui ont été livrés en 2025 mais avaient débuté leur vie opérationnelle auprès de LATAM. Deux autres appareils, eux aussi de seconde main, doivent rejoindre la flotte suisse dans les prochains mois.