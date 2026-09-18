Etihad, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, va prochainement réactiver son neuvième et dernier Airbus A380.

L’appareil (MSN 170, A6-APB, GP7200, livré en 2015) a quitté les installations de Tarmac Aerosave à l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour rejoindre sa base d’Abou Dhabi le 17 septembre. Il subira des opérations de maintenance supplémentaires aux Émirats arabes unis avant de reprendre ses vols commerciaux.

Cet A380 avait été stocké depuis mars 2020, au début de la pandémie de Covid-19. Etihad avait commencé à remettre en service ses premiers Super Jumbo il y a trois ans. Un seul exemplaire manquera donc à l’appel, son plus ancien exemplaire (MSN 166) ayant été démantelé l’année dernière.

Pour rappel, les A380 sont aménagés avec la célèbre Residence, les 9 First Apartments et les 70 Business Studios sur le pont supérieur ainsi qu’avec 405 sièges de classe économique sur le pont principal. Ils desservent aujourd’hui régulièrement Londres Heathrow, Paris CDG, Tokyo Narita et Toronto.

La compagnie aérienne d’Abou Dhabi traverse une phase de croissance particulièrement soutenue depuis des mois, mais freinée par le manque de disponibilité d’avions gros-porteurs.

Son PDG, Antonoaldo Neves, a récemment déclaré dans un entretien accordé à Skift que la compagnie pourrait immédiatement exploiter une quinzaine de gros-porteurs supplémentaires si elle pouvait s’en procurer, notamment pour des marchés clés tels que la Chine et l’Afrique. Etihad a d’ailleurs revu à la hausse son objectif de flotte à long terme, le portant à 250 appareils dans les cinq ans, contre 127 aujourd’hui.