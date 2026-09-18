L’Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) constate que l’approvisionnement en carburant durable d’aviation (SAF) des aéroports de l’Union européenne permettait de respecter les mandats d’incorporation fixés aux compagnies aériennes. Dans son rapport technique annuel ReFuelEU Aviation, elle note en effet que les énergéticiens ont réussi à fournir une proportion plus importante de SAF que celle fixée par la réglementation.

Les aéroports européens ont en effet reçu 39,3 millions de tonnes de carburant d’aviation en 2025, dont 1,1 tonne de carburant durable. Cela représente une proportion de 2,8 %, quand le mandat impose l’incorporation de 2 % de SAF.

L’EASA remarque une hausse importante de l’approvisionnement par rapport à 2024, quand seulement 193 000 tonnes avaient été distribuées dans 33 aéroports. Le déploiement a également été plus large, puisque 121 aéroports ont été concernés par les livraisons, soit 79 % des aéroports européens. Les Pays-Bas, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et la France sont les pays qui ont reçu les volumes les plus importants.

En revanche, si 86 % du SAF distribué a été produit en Europe, il l’a été à partir de biomasse (à 80 % des huiles usagées) provenant essentiellement de pays non européens. Autre préoccupation, les avancées dans le domaine des carburants synthétiques se font toujours attendre.

L’agence estime toutefois que l’industrie est en chemin pour parvenir à un approvisionnement de 6 % en SAF en 2030, conformément au mandat européen.