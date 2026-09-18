La compagnie taïwanaise EVA Air étudie l’acquisition d’environ 24 appareils gros-porteurs auprès d’Airbus ou Boeing afin de moderniser et développer sa flotte long-courrier. L’information a été rapportée par l’agence Bloomberg le 17 septembre en citant des personnes proches du dossier.

Cette éventuelle commande viserait notamment le remplacement progressif de ses derniers Boeing 777-300ER pour des livraisons visées à partir du milieu des années 2030.

Pour rappel, EVA Air attend déjà 24 Airbus A350-1000 livrables entre le quatrième trimestre 2027 et 2030 pour remplacer une partie de ses 777 et continue à réceptionner des Boeing 787-9/-10 (12 appareils en commande).

Douze de ses 32 777-300ER en service ont aujourd’hui moins de 10 ans.