Les mois passent et les incertitudes demeurent chez Boeing autour du calendrier de la nouvelle génération du Triple Sept, au grand dam de ses premiers clients.

Certains essais pourraient finalement être repoussés à l’année prochaine, selon les dernières déclarations du PDG de l’avionneur américain Kelly Ortberg lors d’une conférence organisée par la banque d’investissement Morgan Stanley, ce qui réduirait à néant toute possibilité de certification du 777-9 par la FAA avant la fin de l’année.

Mais le risque d’un glissement des essais du 777-9 (vols ETOPS), la menace d’un mouvement social chez les ingénieurs SPEEA et la nécessité de prolonger la production du 777F montrent que l’enjeu dépasse désormais le seul calendrier du nouveau gros-porteur…