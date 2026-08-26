Le groupe LATAM Airlines a obtenu fin juillet un financement à long terme d’environ 505 millions de dollars pour l’ajout de 11 appareils de nouvelle génération à sa flotte. Les livraisons sont prévues pour le second semestre 2026.

Ce financement porte sur un Airbus A320neo, quatre Airbus A321neo et six Embraer E195-E2.

La structure du financement conditionne une partie du coût de l’emprunt aux progrès réalisés en matière de réduction des émissions, avec un coût réduit si la compagnie aérienne améliore son empreinte carbone.Environ 400 millions de dollars sont ainsi indexés sur des critères de développement durable.



Menée par BNP Paribas, cette opération représente le plus important financement de ce type jamais réalisé par LATAM.

La compagnie aérienne vise une réduction de 6% de ses émissions carbone d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019 et la neutralité carbone d’ici 2050.