Les passionnés d’aviation peuvent se préparer pour l’un des derniers meetings majeurs de la saison : Air Legend. Comme chaque année, il se tiendra sur l’aérodrome de Melun Villaroche les 5 et 6 septembre.

Les visiteurs sont invités à profiter de l’exposition statique dès 9h le samedi, entourés de conférenciers et des équipages. A partir de 12h et jusqu’à 18h, avec une interruption entre 13h et 14h, ils pourront profiter du spectacle aérien. Avions anciens et récents évolueront dans le ciel de Seine et Marne : Mirage 2000D, Rafale Marine, B-17 Flying Fortress, F-86 Sabre, Boeing Stearman P-17, Spitfire MK XIV ou encore Max Holste MH-1521 Broussard… La Patrouille de France viendra également saluer les participants.

Tout au long de la journée, d’autres animations sont proposées. Les visiteurs pourront s’offrir un baptême de l’air en Fouga, en DC-3, en hélicoptère ou dans un autre avion de collection. Des reconstitutions seront proposées, permettant de découvrir des campements et corps de métiers des années 40, mais aussi de se plonger dans des univers plus récents, par exemple avec la sécurité civile ou l’armée de l’air de l’espace (simulateur Mirage F1, immersion Mirage 2000), tandis que plusieurs expositions seront également proposées (Renault, Citroën, Gazoline, musée Safran, Buck Danny…) ainsi que des rencontres et dédicaces.