Virgin Atlantic rêve d'une introduction en bourse à l'automne

La compagnie britannique Virgin Atlantic, particulièrement impactée par les restrictions de voyages liées à la pandémie depuis plus de seize mois, envisage désormais une introduction à la Bourse de Londres pour lever de nouveaux capitaux.



La compagnie aérienne fondée par le milliardaire Richard Branson appartient majoritairement au groupe Virgin (51%), Delta Air Lines détenant le reste du capital.

Spécialisée dans les vols long-courriers, en particulier sur les liaisons transatlantiques, Virgin Atlantic a pu survivre aux effets de la pandémie grâce à un plan de sauvetage de quelque 1,5 milliard de livres entre septembre 2020 et mars 2021. La compagnie aérienne s'est également séparée de près de la moitié de ses effectifs pour réduire ses coûts.

Cette probable introduction en bourse reste cependant particulièrement tributaire de la levée des restrictions de voyages pour les Britanniques (et pour les Européens d'une façon générale) vers les États-Unis, une mesure qui était attendue en juillet, mais repoussée à cause du développement du variant Delta en Europe.



La reprise d'une grande partie des vols de Virgin Atlantic ne peut être assurée dans la situation actuelle, faute de rentabilité.



(Photo © Virgin Atlantic)