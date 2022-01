Spairliners confie des services de réparation de toboggan d'évacuation à Collins Aerospace Pologne

Le site de Collins Aerospace à Wroclaw, en Pologne, a remporté un contrat avec Spairliners. La filiale d'AFI KLM E&M et Lufthansa Technik lui a confié le support de toboggans d'évacuation sur E-Jets. Ce contrat a été conclu en octobre 2021 et a été mis en oeuvre puisque cinquante réparations ont déjà été effectuées.



Collins Aerospace fournit ainsi des services de maintenance, de réparation, d'inspections et de tests des systèmes d'évacuation, et garantit un accès aux unités de prêt et d'échange des équipements.



Spairliners couvre une flotte de plus de 200 E-Jets, souligne Sean Lyons, vice-président du développement commercial chez Collins Aerospace, et l'accord concerne donc potentiellement les toboggans d'évacuation de toute cette flotte.



« Avec des pièces de rechange disponibles et des équipes spécialisées dans les systèmes d'évacuation de Collins, notre réseau MRO peut rapidement et efficacement finaliser les réparations, remettant les avions en service en temps voulu », ajoute-t-il.



