Southwest prend 16 Boeing 737 MAX 7 de plus

Southwest Airlines est le client qui se cachait derrière deux commandes de huit 737 MAX 7 chacune enregistrées chez Boeing depuis quelques semaines.



La compagnie low-cost texane a en effet exercé des options pour 8 exemplaires au troisième trimestre et 8 autres le 1er octobre pour accélérer le remplacement de ses 737-700.



Les deux lots d'appareils sont respectivement livrables en 2022 et 2023.



Southwest Airlines a désormais commandé 250 737-7 (premières livraisons l'année prochaine) et 149 737-8 (68 appareils en flotte). Elle dispose encore de 252 autres appareils en option.



(Photo © Southwest Airlines)