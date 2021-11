SAS prépare le lancement de SAS Connect pour début 2022

SAS a elle aussi publié son bilan annuel, clôturé le 31 octobre 2021. La compagnie scandinave a enregistré un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros sur l'exercice, en baisse de 32% par rapport à 2019-2020. Sa perte nette s'est réduite d'environ un tiers, atteignant 634 millions d'euros.



Elle a constaté un retour de la demande sur son dernier trimestre, augmentant ses capacités de 43% par rapport au trimestre précédent et accueillant 73% de passagers en plus. Cependant, l'avenir reste incertain et elle cherche de nouveaux relais de croissance et de réduction des coûts.



Pour cela, elle s'apprête à lancer SAS Connect, une activité qui se veut plus compétitive que ses opérations traditionnelles. La filiale décollera au début de l'année 2022 et sera basée à Copenhague. Elle devrait exploiter neuf appareils de la famille A320.



SAS envisage toutefois d'ouvrir également des bases à Oslo et Stockholm.