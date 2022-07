Safran ouvre trois nouveaux sites industriels en Inde et annonce un nouveau centre MRO

Safran inaugure actuellement trois nouveaux sites en Inde. Deux usines mitoyennes sont ainsi officiellement mises en service à Hyderabad, pour les activités de Safran Engines et Safran Electrical & Power, tandis qu'un nouveau site à Bangalore sera utilisé par Safran HAL Aircraft Engines.



A Hyderabad, l'usine de Safran Engines couvre une surface de 15 000 m² et se spécialise dans la production de pièces tournantes pour le LEAP. Destinée à soutenir la montée en cadence de la production du moteur, elle devrait à terme compter 275 collaborateurs. Elle est mitoyenne avec une installation de Safran Electrical & Power qui est chargée de la production de câbles pour le LEAP et de harnais pour le Rafale.



En parallèle à cette inauguration, Safran annoncé l'ouverture d'un grand centre de MRO de moteurs LEAP à proximité de l'usine de production. Il devrait entrer en service en 2025 et avoir une capacité de maintenance et de réparation de 250 à 300 moteurs par an. « Notre nouveau centre MRO 4.0 à Hyderabad va renforcer notre réseau mondial de maintenance et permettra de mieux répondre aux besoins de nos clients CFM dans un contexte de forte croissance du transport aérien en Inde et dans la région », commente Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines.



Par ailleurs, un nouveau site de 11 000 m² sera inauguré le 8 juillet à Bangalore pour Safran HAL Aircraft Engines. Il remplace le site historique de la coentreprise entre Safran Aircraft Engines et Hindustan Aeronautics Limited, inauguré en 2005, ce qui permet en même temps de doubler sa surface et de disposer d'installations plus modernes. Il est spécialisé dans la fabrication de canalisations complexes (notamment pour le LEAP).



A l'occasion de ce déplacement, Safran a également annoncé la création de Digit, une entité qui sera dédiée aux développements numériques du groupe. Elle disposera de deux centres à Hyderabad et Mumbai qui débuteront leurs activités dans les prochaines semaines, et prévoit de recruter un millier de personnes sur cinq ans.



« Pour accompagner le dynamisme de ce marché aéronautique dont le trafic aérien devrait plus que doubler dans les 20 prochaines années, nous accélérons notre développement industriel et nos investissements dans le pays. Avec la création de notre plus grand centre de maintenance et réparation de moteurs civils, nous préparons également l'extension de ces activités aux moteurs militaires dans le pays. Grâce à nos trois nouvelles usines et notre nouvelle entité digitale, nous allons tripler nos effectifs en Inde dans les quatre ans à venir en nous appuyant sur des compétences locales de haut niveau », commente Olivier Andriès, directeur général de Safran.



(Photo © Safran)