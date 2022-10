Qantas constate une accélération de ses performances financières

Le redressement de Qantas est de plus en plus rapide. Le groupe annonce qu'il devrait publier un bénéfice avant impôts situé entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars pour le premier semestre de son année fiscale, une première après cinq semestres consécutifs et 7 milliards cumulés de pertes.



Le groupe continue de profiter d'un marché intérieur très solide, avec un retour au niveau de 2019 de la demande pour des voyages d'affaires et à plus de 130 % de ce niveau pour les voyages loisirs.



Sur le segment international, les yields sont actuellement très hauts mais le groupe s'attend à ce qu'ils baissent au fur et à mesure que les capacités (du groupe et de ses concurrents) seront rétablies. Actuellement à 61 % de leur niveau pré-covid, les capacités du réseau international devraient en effet atteindre 77% au second semestre - en fonction des capacités à remettre les Airbus A380 en service, des livraisons de Boeing 787 et d'A321LR (pour Jetstar).



Le groupe souligne que le prix du carburant est actuellement plus élevé de 75 % qu'avant la crise sanitaire mais précise que la demande est telle qu'il pense pouvoir compenser cette augmentation par une hausse des tarifs.



