PAL Airlines va temporairement assurer des services régionaux pour Air Canada

PAL Airlines a signé une lettre d'intention avec Air Canada, qui prévoit qu'elle puisse réaliser pour elle des liaisons régionales dans l'est du Canada.



L'accord, qui reste à finaliser, stipule que PAL Airlines pourra acquérir jusqu'à six Dash 8 qui seront exploité pour Air Canada sous la marque Air Canada Express pour une durée maximale de cinq ans.



Calvin Ash, le président de PAL Airlines, explique la compagnie « a progressivement construit une présence importante dans l'est et le long de la côte atlantique du Canada, en adoptant une stratégie de fourniture de services essentiels de connectivité avec les réseaux des transporteurs nationaux. L'entente envisagée avec Air Canada s'inscrit dans le prolongement de cette stratégie. Elle soutiendrait la croissance continue de nos activités, renforcerait notre capacité à établir une connectivité régionale et consoliderait la présence de PAL Airlines dans les collectivités qui ont toujours appuyé notre développement. »



Pour Air Canada, cet accord vise à sécuriser des liaisons et pallier la pénurie de pilotes qui sévit depuis le retour de la reprise en Amérique du Nord et qui touche également Chorus Aviation. La société mère de Jazz Aviation assure d'habitude les vols d'Air Canada Express dans la région. Son président Colin Copp assure « comprendre qu'Air Canada augmente sa capacité pour répondre à la demande de transport aérien et que l'ajout de ces appareils constitue une solution transitoire ».



(Jazz Air assure les services régionaux d'Air Canada à l'aide d'une flotte composée de Dash 8-400, d'Embraer 175 et de CRJ 200 et 900. Photo © Air Canada)