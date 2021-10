Norwegian sécurise la croissance de sa flotte

Norwegian Air Shuttle a signé plusieurs lettres d'intention avec des sociétés de leasing afin de louer jusqu'à treize Boeing 737-800, conformément à son projet d'opérer environ 70 appareils en 2022.



Les livraisons pourraient être réalisées au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, afin que la flotte soit prête pour la saison été 2022 (durant laquelle elle compte desservir plus de 250 destinations).



Les durées de location varient de cinq à huit ans, en fonction de l'âge des appareils, et s'accompagnent d'accords de flexibilité pour les saisons hiver 2021-2022 et 2022-2023.

Les accords sur certains appareils permettent par ailleurs à Norwegian de convertir les 737-800 en monocouloirs « de nouvelle technologie de Boeing ou d'Airbus ».



Actuellement, Norwegian compte 51 appareils dans sa flotte, dont 39 en moyenne ont été opérationnels durant le troisième trimestre (avec des pointes où 49 appareils étaient en service).



(Photo © Norwegian)