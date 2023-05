MRO : HEICO rachète Wencor pour croître encore dans les pièces PMA

HEICO Corporation a annoncé le 15 mai vouloir racheter le groupe Wencor, une opération qui sera la plus importante jamais réalisée par le groupe américain. La transaction, qui est valorisée à 2,05 milliards de dollars, sera effectuée par une combinaison d'apport en cash et par du rachat d'actions. Cette acquisition va notamment permettre à HEICO d'étendre sa gamme de pièces de rechange génériques (PMA). Basé à Peachtree, près d'Atlanta (Géorgie), Wencor possède 19 installations aux États unis ainsi que des antennes à Amsterdam, Singapour, Shanghai,Canton, Madrid et Istanbul. La société est spécialisée dans la conception, l'ingénierie, la fabrication, la réparation, la révision et de distribution de pièces de pièces de rechange pour les marchés civil et militaire. Elle emploie plus de 1000 salariés. HEICO prévoit d'intégrer Wencor à son sa division Flight Support Group (FSG), implantée à Hollywood (Floride). Pour rappel, HEICO Corporation avait finalisé début janvier l'acquisition d'Exxelia International en rachetant une participation finale de 94% dans la société française auprès du fonds britannique IK Partners.