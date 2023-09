Luc Tytgat succède temporairement à Patrick Ky à la tête de l'EASA

A partir du 1er septembre, l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) sera dirigée par Luc Tytgat. Il succède à Patrick Ky et assumera ses fonctions le temps pour la Commission européenne de trouver un remplaçant définitif à l'ancien directeur exécutif.



Luc Tytgat a rejoint l'EASA en janvier 2015 en tant que directeur de la Stratégie et de la gestion de la sécurité. Il a notamment amélioré le niveau de renseignement en matière de sécurité et réussi à mettre en place un cadre réglementaire plus efficace et plus souple.



« Ma tâche dans les mois à venir est de veiller à ce que l'agence continue à mener à bien ses nombreux projets et à ce que notre position opérationnelle et notre réputation restent intactes, afin que le nouveau directeur exécutif puisse commencer à assumer ses nouvelles fonctions à plein régime », a-t-il déclaré.



Patrick Ky arrive quant à lui à la fin de son second mandat de cinq ans à la tête de l'agence.



(Photo © EASA)