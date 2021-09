Les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique s'engagent aussi sur le zéro émission nette en 2050

L'Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) vient de renforcer son engagement durable avec l'objectif atteindre le zéro émission nette d'ici 2050. L'AAPA souligne que cette feuille de route ambitieuse est un « effort de toute l'industrie » basé sur une combinaison de technologie, d'améliorations opérationnelles, de carburants d'aviation durables (SAF) ainsi qu'à l'aide du programme CORSIA de compensation et de réduction des émissions de carbone de l'OACI.



L'association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique rappelle aussi que les carburants d'aviation durables vont jouer un rôle important dans la réduction globale des émissions de CO2 en venant remplacer presque entièrement les carburants fossiles sur les vols commerciaux d'ici 2050. L'allocation des ressources pour son développement et sa distribution, sera alors cruciale pour assurer un approvisionnement adéquat et rentable dans la région.



Par ailleurs, L'AAPA explique que les besoins en carburéacteurs durables seront très importants, 80% des émissions provenant de vols de plus de 1500 km, un segment sur lequel les sources d'énergie alternatives, telles que l'électricité et l'hydrogène, ne seront pas disponibles.



L'AAPA rappelle enfin que la région Asie-Pacifique reviendra bientôt au coeur de la croissance du transport aérien mondial, nécessitant alors pratiquement 40 % des besoins mondiaux de SAF.



Basée à Kuala Lumpur, l'association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique défend les intérêts de 16 compagnies aériennes : Air Astana, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, China Airlines, EVA Air, Garuda Indonesia, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Royal Brunei Airlines, Singapore Airlines et Thai Airways.



