Le système ATM TopSky de Thales surveille l'espace aérien de Tanzanie

Thales a annoncé l'achèvement de la mise en service du système de gestion du trafic aérien et les radars dus à la TCAA (Tanzania Civil Aviation Authority) aux termes du contrat signé en août 2017.



En vertu de ce contrat, le programme de modernisation prévoyait l'installation de radars de surveillance ATC et de la solution TopSky - ATC sur six sites répartis sur le territoire tanzanien, à savoir les aéroports de Songwe, Dar es Salam, Kilimandjaro, Mwanza, Zanzibar et Arusha.



Désormais, la Tanzanie dispose d'une vue d'ensemble très précise du trafic aérien grâce à l'automatisation des centres de contrôle en route, d'approche et d'aérodrome. Un processus rendue possible par « l'association du radar primaire STAR NG de Thales, couplé avec un radar secondaire RSM970S Mode S, et du système TopSky - ATC ».



Pour la prise en main du système, l'aéroport international Julius-Nyerere de Dar es Salam a été équipé d'un simulateur ATC pour former les ingénieurs et les contrôleurs aériens de la TCAA.



Pour rappel, la solution TopSky - ATC de Thales surveille et contrôle plus de 80 % de l'espace aérien africain, dont 5 des 6 espaces aériens supérieurs au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est. Plus de 80 radars ATC sont opérationnels en Afrique, sur les 900 radars de surveillance recensés dans le monde.



(Photo © Thales)