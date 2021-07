Le dernier Gulfstream G550 commercial est livré

Gulfstream annonce avoir livré un dernier G550 commercial (c'est-à-dire à usage non gouvernemental) le 30 juin dernier, un appareil destiné à un client étranger.



Ce jet d'affaires long-courrier (6 750 nm/12 501 km), initialement connu sous l'appellation SP (Special Performance) et comme variante directe du Gulfstream V, était entré en service en 2003.



Le programme a été livré à plus de 600 exemplaires. Le G550 est directement remplacé par le programme G600 depuis l'introduction de ce dernier en 2019.



(Photo © Gulfstream)