Le 1 000e réacteur F135 de série de Pratt & Whitney a été livré au Pentagone

Pratt & Whitney a annoncé le 31 août qu'il venait de livrer le 1 000e moteur F135 de série au département américain de la Défense. Une cérémonie était organisée spécialement dans l'usine du motoriste américain de Middletown (Connecticut).



Dérivé du réacteur F119 qui propulse le F-22 Raptor, le F135 est quant à lui dédié au chasseur F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Le premier réacteur de série du F-35 avait été livré en 2009.



Pratt & Whitney pousse désormais une nouvelle évolution plus puissance du F135, le F-135 Enhanced Engine Package (EEP) pour le futur standard Bloc 4 du F-35, une solution jugée « la plus rapide, la plus rentable et la moins risquée » face à une proposition de moteur à cycle adaptatif, notamment de la part de General Electric (XA100), capitalisant sur plus d'un million d'heures de vol accumulées sur le chasseur de cinquième génération.



Une décision du F-35 Joint Program Office est attendue au cours de l'année prochaine.



(Photo © Pratt & Whitney)