La France impose des restrictions aux voyageurs venant de Chine

Après avoir abandonné sa politique zéro covid, la Chine a annoncé la réouverture de ses frontières avec la suppression des tests et des quarantaines à partir du 8 janvier. Cependant, face à la flambée épidémique soupçonnée dans le pays (aucun chiffre officiel n'est plus communiqué), plusieurs pays ont eu de nouveau adopté des mesures à l'encontre des voyageurs en provenance du pays.



Ainsi, la France impose désormais aux passagers de présenter un test négatif de moins de 48 heures pour pouvoir embarquer dans un vol en direction de l'Hexagone. Le port du masque est rendu obligatoire dans les avions et des tests aléatoires seront organisés à l'arrivée pour détecter d'éventuels nouveaux variants.



L'Italie et l'Espagne ont imposé des mesures similaires. En parallèle, les Etats mènent des discussions au niveau européen afin d'établir une réponse coordonnée de l'UE.



L'ACI Europe regrette ces initiatives unilatérales, qu'elle juge contraires aux enseignements des trois dernières années de pandémie. En effet, elle rappelle que ce type de restrictions ne fait que ralentir de quelques jours la propagation du virus tout en complexifiant les voyages avec des mesures disparates.



(Photo © Shanghai Airport Group)