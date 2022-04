L'Union européenne ajoute 21 compagnies aériennes russes à sa liste noire

La Commission européenne a annoncé que sa liste noire de compagnies aériennes avait intégré la Russie dans son annexe A, interdisant à toutes les compagnies enregistrées dans le pays de survoler ou de se poser sur le territoire communautaire. Cette décision concerne vingt et une compagnies, dont toutes celles du groupe Aeroflot et S7.



En soit, cet ajout ne change pas grand-chose d'un point de vue opérationnel puisqu'elles étaient déjà interdites de survol de l'espace européen dans le cadre des sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Mais l'UE fait ainsi part de son inquiétude pour la sécurité des opérations des compagnies russes.



Elle explique en effet que le passage forcé sous pavillon russe des appareils appartenant auparavant à des entités étrangères permettait aux transporteurs d'opérer ces appareils sans certificat de navigabilité valide.



« L'Agence fédérale russe du transport aérien a autorisé les compagnies aériennes russes à exploiter des centaines d'appareils appartenant à des étrangers sans certificat de navigabilité valide. Les compagnies aériennes russes concernées l'ont fait en toute connaissance de cause, en violation des normes de sécurité internationales applicables. Il s'agit non seulement d'une violation manifeste de la Convention de Chicago, mais aussi d'une menace immédiate pour la sécurité. [...] Toutefois, je tiens à préciser que cette décision n'est pas une nouvelle sanction contre la Russie ; elle a été prise uniquement sur la base de critères techniques et de sécurité. Nous ne mélangeons pas la sécurité avec la politique », a expliqué la commissaire européenne chargée des transports, Adina Vălean.



(Photo © Aeroflot)