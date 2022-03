L'Espagne lorgne maintenant sur le MH-60R Seahawk de Lockheed Martin pour ses missions de patrouille maritime

Les États-Unis viennent d'approuver un potentiel contrat de type FMS pour le gouvernement espagnol concernant des hélicoptères multimissions MH-60R Seahawk de Lockheed Martin et des équipements connexes pour un montant estimé à 950 millions de dollars.



La possible vente comprendrait ainsi 8 hélicoptères MH-60R « Romeo », 20 turbines T-700-GE-401C (16 installées, 4 de rechange), 32 missiles AGM-114R Hellfire II, deux missiles d'entraînement captifs Hellfire II (CATM), une centaine de roquettes guidées WGU-59/B (APKWS), ainsi que des systèmes de communication, des sonars trempés, des bouées acoustiques, etc...



L'Armada espagnole aligne aujourd'hui une douzaine de Sikorsky SH-60B Seahawk, des hélicoptères principalement dédiés aux missions de lutte anti-sous-marine et anti-navire.



Ces hélicoptères sont notamment embarqués sur les cinq frégates furtives de la classe Álvaro de Bazán (F100) qui dispose du système de combat américain Aegis. Les Seahawk « Romeo » sont quant à eux nativement compatibles avec le système Aegis.



(Photo © Lockheed Martin)