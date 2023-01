L'Égypte commande 12 hélicoptères CH-47H Chinook

L'Égypte a passé commande de 12 hélicoptères lourds CH-47H Chinook auprès de Boeing le 3 janvier, un contrat effectué par le biais de l'US Army dans le cadre d'un contrat FMS évalué à 426 millions de dollars. Les Chinook de dernière génération sont livrables à partir de 2026 et viendront remplacer des CH-47D.



Le département d'État des États-Unis avait approuvé la vente potentielle à l'Égypte de 23 hélicoptères de transport lourds de ce type le 26 mai dernier, un contrat qui comprend les moteurs T-55-GA-714A d'Honeywell, l'équipement connexe (y compris les mitrailleuses M-240 et les systèmes d'autoprotection), les pièces de rechange, la formation et le soutien technique et logistique.



L'Armée de l'air égyptienne aligne déjà 19 CH-47D (12 CH-47C livrés en 1980 et modernisés par Boeing à partir de 2003 ainsi que des exemplaires livrés neufs à partir de 1999).



Les Chinook égyptiens sont principalement opérés depuis la base aérienne de Kom Awshem, située à une centaine de kilomètres au sud du Caire. En comptabilisant les 23 CH-47H potentiels, le Caire entend ainsi moderniser et accroître significativement sa flotte de Chinook à au moins une trentaine d'exemplaires.



(Photo © Boeing - variante australienne)