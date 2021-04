L'armée de l'Air tient son 18ème Airbus A400M

Comme prévu, la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy a accueilli son 18ème A400M le 2 avril.



Le dernier A400M Atlas livré à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), qui sera opéré par la 61e escadre de transport, bénéficie de toutes les capacités du standard le plus moderne de l'avion de transport, à savoir la faculté de pouvoir utiliser les deux portes latérales opposées pour le largage de 116 parachutistes en simultané. L'avion est également équipé d'un système automatique de suivi de terrain à très basse altitude dans les conditions de vol à vue, « une première mondiale pour un avion de transport ». Cette nouvelle capacité sera étendue aux conditions de vol sans visibilité en 2021.



Le nouvel A400M possède également un jeu de réservoirs complémentaires CHT (Cargo Hold Tank) pouvant être installé en soute, ce qui lui permet d'accroître sa capacité de ravitaillement en vol.



L'AAE a enfin rappelé que 11 autres exemplaires de l'A400M devraient être livrés d'ici à 2025, conformément à la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)