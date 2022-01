L'armée de l'air algérienne se dote d'un premier C-130J Super Hercules

Les Forces aériennes algériennes ont réceptionné un premier C-130J-30 Super Hercules le 21 janvier. L'appareil est le fruit de longues négociations avec les États-Unis pour moderniser sa flotte d'avions de transport. Aucune mention officielle de ce contrat n'avait filtré jusqu'à présent.



L'ambassade des États-Unis à Alger a indiqué sur son compte Facebook le 23 janvier que cet appareil faisait partie d'une commande signée avec Lockheed Martin en 2018 et qui porte sur un total de quatre exemplaires. Le contrat comprendrait également quatre autres appareils en option.



Le Super Hercules est désormais présent dans deux pays d'Afrique du Nord, avec la Tunisie (2 exemplaires livrés en 2014). Ils devraient bientôt être aussi rejoints par l'Égypte (deux exemplaires annoncés en 2016 et qui devaient initialement être livrés en 2019).



L'armée de l'air algérienne disposait d'une flotte d'une quinzaine de C-130H acquis à la fin des années 80 (plus un L-100-30 volant sous les couleurs d'Air Algérie).



(Photo d'illustration © Lockheed Martin)