Jenifer Bamuturaki reste CEO d'Uganda Airlines

Jenifer Bamuturaki a été confirmée au poste de PDG permanent de Uganda Airlines. Elle assurait le poste à titre intérimaire depuis avril 2021, suite à la suspension à titre conservatoire de Cornwell Muleya, qui avait participé au démarrage du transporteur en 2019. Ce dernier, accusé de corruption et de mauvaise gestion, avait par la suite été limogé en février dernier.



Jenifer Bamuturaki cumule plus de 20 ans d'expérience marketing et de ventes dans les secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie et du voyage.



Elle a auparavant été directrice commerciale au sein de la même entreprise ; directrice marketing et des ventes chez la défunte Air Uganda (2007-2014) et au sein des groupes hôteliers Golden Tulip Canaan et Sheraton à Kampala.



Jenifer Bamuturaki est titulaire d'un Master en management et administration des affaires obtenu à l'Université Makere ( Kampala).