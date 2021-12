Hainan Airlines et ses filiales passent sous le contrôle du groupe Liaoning Fangda

Le conglomérat chinois HNA Group, en cours de restructuration, a annoncé qu'il avait officiellement cédé le contrôle de ses activités aéronautiques à Liaoning Fangda Group Industrial Co.



Ainsi, le nouvel l'investisseur stratégique - ayant également des intérêts dans le secteur des minerais et de la pharmacie - prend le contrôle de Hainan Airlines et ses filiales (dont Air Changan, Fuzhou Airlines, GX Airlines, Lucky Air, Urumqi Air , HNA Aviation Technology).



Pour rappel, les difficultés du groupe HNA - qui détient aussi Hong Kong Airlines et le loueur Avolon - viennent principalement de sa politique d'expansion très agressive, le groupe s'étant très fortement endetté pour mener à bien de nombreuses acquisitions et prises de participation. Incapable de rembourser, il avait été contraint de faire machine arrière et de vendre plusieurs biens et participations afin de se maintenir à flot.



Plus tôt cette année, un tribunal de Hainan a donné son feu vert à la fusion de 321 entreprises liées à HNA pour l'aider à sortir de la faillite. Fin septembre, le groupe évaluait ses dettes à près de 1 200 milliards de yuans (188 milliards de dollars) envers plus de 67 000 créanciers.