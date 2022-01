Eurocontrol mise sur un retour du trafic à 70% voire 90% de son niveau de 2019 en 2022

Eurocontrol a publié son bilan sur l'évolution du trafic européen en 2021 et ses prévisions pour 2022. L'organisme européen a constaté une reprise progressive du trafic tout au long de l'année, notamment à partir de l'été.



En effet, l'année s'est ouverte en janvier sur un trafic à 36% de son niveau de 2019. Après plusieurs mois difficiles, une reprise solide est survenue durant l'été, période durant laquelle le trafic a pu atteindre jusqu'à 70% de son niveau de 2019, sous l'effet du déploiement des campagnes de vaccination et de la mise en place du certificat covid européen.



Cette reprise s'est prolongée durant l'automne, le mois d'octobre ayant vu une pointe à 81% du niveau de trafic de 2019. Malgré la nouvelle vague épidémique liée au variant delta puis l'arrivée du variant omicron, il s'est maintenu à 78% de son niveau de 2019 en décembre.



En moyenne, sur l'année, le trafic a ainsi retrouvé 56% de son niveau de 2019. Selon les prévisions d'Eurocontrol, celui-ci devrait monter à entre 70% et 90% en 2022. La situation actuelle pousse toutefois l'organisme à estimer que la réalité sera plus proche de son scénario moyen que de son scénario le plus optimiste. Des difficultés se manifestent déjà, par exemple avec l'annulation de vols à la fois par manque de demande et par manque de personnel, touché par la pandémie. Lufthansa, par exemple, a déjà annoncé l'annulation de 33 000 vols cet hiver mais 18 000 décollages pourraient malgré tout être réalisés (à vide) dans un souci de sauvegarde des créneaux aéroportuaires (la Commission européenne a rétabli la règle d'utilisation des créneaux aéroportuaires et fixé son taux à 50% pour l'hiver).



L'impact économique de la crise est par ailleurs resté très élevé en 2021. Les compagnies opérant dans les aéroports de la zone de compétence d'Eurocontrol ont perdu 1,5 milliard de passagers (contre 1,7 milliard en 2020) selon l'ACI Europe, 4,9 millions de vols (contre 6,1 millions en 2020) et pourraient perdre 18,5 milliards d'euros sur l'année (contre 22,2 milliards en 2020).



(Photo © Budapest Airport)