Ethiopian Airlines acquiert trois Boeing 767-300ERF auprès de Titan Aviation Holdings

Ethiopian Airlines a conclu un accord avec Titan Aircraft Investments pour acquérir en dry lease à long terme trois Boeing 767-300ER convertis en cargo.



Le premier appareil devrait être livré en septembre. Le deuxième suivra avant la fin de l'année et le dernier en 2023. Actuellement, la compagnie exploite neuf 777F et quatre 737 convertis.



De son côté, Titan Aircraft Investments porte à dix appareils sa flotte d'avions cargo - dont cinq sont des 767 convertis.



Le groupe Ethiopian devient ainsi un nouveau client de la coentreprise formée par Titan Aviation Holdings et Bain Capital Credit.