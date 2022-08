Edelweiss, toujours conquise par l'A340-300, va agrandir sa flotte

La compagnie loisir suisse Edelweiss Air va étendre sa flotte d'Airbus A340 pour répondre une demande croissante sur ses destinations long-courriers. Edelweiss va ainsi reprendre l'un des A340-300 de sa compagnie soeur Swiss International Air Lines (SWISS) à partir de l'année prochaine.



L'appareil (MSN 546,HB-JMC, 19 ans), sera ainsi déployé à partir de juillet 2023. La flotte long-courrier d'Edelweiss sera alors composée de cinq Airbus A340-300, en plus des 12 Airbus A320 opérants sur ses liaisons courts et moyen-courriers.



La compagnie saisonnière suisse précise que des travaux de planification sont actuellement en cours pour effectuer les modifications de la cabine de l'appareil, celui-ci étant aujourd'hui avec une cabine triclasse de seulement 223 sièges (dont 8 en First et 47 en classe affaires), alors que ses exemplaires disposent de 314 sièges (27 en classe affaires et 287 en classe économique).



Pour rappel, Edelweiss n'a commencé à opérer avec des A340 qu'à partir de 2017, en reprenant trois premiers Airbus A340-300 de la flotte de sa maison-mère au fur et à mesure de l'arrivée de ses nouveaux Boeing 777-300ER. La compagnie loisir suisse du groupe Lufthansa opérait alors avec des A330-200 sur le long-courrier.



Edelweiss a récemment annoncé qu'elle venait de dépasser son niveau de trafic d'avant la pandémie pour le mois de juillet dernier, transportant plus de 304 000 passagers sur la période. Son taux de remplissage a atteint les 84%, avec de bonnes perspectives pour les prochaines saisons automne et hiver.



(Photo © Edelweiss)