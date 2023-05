Eastar Jet devient un nouveau client de BOC Aviation

BOC Aviation annonce avoir livré un Boeing 737-8 à la compagnie Eastar Jet. La compagnie low-cost sud-coréenne devient de fait un nouveau client du loueur singapourien et reprendra ainsi l'exploitation du 737 MAX.



« Grâce à la coopération proactive de BOC Aviation, nous avons pu livrer avec succès un Boeing 737-8 dans les délais prévus », a déclaré Sang-Jong, Yoo, directeur de l'exploitation d'Eastar Jet. « Nous avions fait l'expérience de l'efficacité opérationnelle du Boeing 737-8 en l'utilisant pour la première fois en Corée du Sud. Avec ce Boeing 737-8, nous allons étendre nos liaisons et initier une expansion commerciale substantielle » a-t-il ajouté.



Eastar Jet a déjà opéré avec cette version du Boeing 737 MAX, avec deux exemplaires introduits en 2018, mais rendus trois ans plus tard suite à la suspension de ses opérations. Elle dispose actuellement aussi de trois 737-800, contre 23 appareils avant la pandémie. La compagnie low-cost sud-coréenne avait repris ses opérations commerciales le 26 mars. Elle compte exploiter jusqu'à 10 appareils à la fin de l'année.



(Photo © Eastar Jet)