Czech Airlines Technics continue sur la maintenance en base de la flotte de monocouloirs Airbus de Finnair

Czech Airlines Technics (CSAT) vient de renouveler un contrat de maintenance en base avec la compagnie Finnair pour trois années supplémentaires.



La compagnie aérienne finlandaise est aujourd'hui l'un des clients les plus importants de la société MRO implanté sur l'aéroport Václav Havel de Prague, avec la totalité de sa flotte de monocouloirs Airbus sous contrat (6 A319, 10 A320 et 14 A321).



Ce contrat de maintenance en base est ainsi prolongé jusqu'au premier trimestre 2024.

CSAT précise avoir réalisé 86 travaux de maintenance en base sur 737NG, 737 MAX, famille A320 et A320neo durant la saison de maintenance 2021/2022, en particulier pour ses clients Transavia, NEOS, Austrian Airlines, Novair et Finnair.



(Photo © CSAT)