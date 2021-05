Corsair réceptionne son deuxième Airbus A330neo

Corsair a célébré la livraison de son deuxième A330neo, immatriculé F-HSKA. Le premier avait intégré la flotte le 31 mars dernier.



Comme son prédécesseur, l'appareil est doté d'une masse maximale au décollage de 251 tonnes. Il est aménagé en configuration triclasse comptant 352 places, réparties entre vingt fauteuils de classe affaires, vingt et un de Premium Economy et 311 de classe économique.



Corsair attend encore la livraison de trois A330neo, le prochain devant être livré dans les prochaines semaines. En juin 2022, le renouvellement de la flotte sera achevé et elle comptera neuf A330, dont cinq neo.



Les passagers pourront accéder à un système de divertissement en vol fourni par Safran Passenger Innovations (RAVE) et se connecter à Internet grâce à la solution Sita for Aircraft en s'appuyant sur l'offre haut débit par satellite GX Aviation d'Inmarsat.



(Photo © Airbus)