Castlelake reprend les 6 Airbus A330-200F d'Avianca Cargo

Castlelake annonce avoir réalisé une nouvelle opération de sale et leaseback avec la compagnie Avianca concernant ses 6 Airbus A330-200F.



Si le sort des A330 de transport de passagers de la compagnie colombienne s'assombri (2 exemplaires viennent de quitter sa flotte ces dernières semaines), ses A330 cargo sont en revanche promis à rester encore un certain temps. Castlelake précise en effet que l'accord prévoit un bail de 10 ans. Ils avaient été livrés neufs entre 2013 et 2015.



Quatre de ces six appareils volent aujourd'hui sous les couleurs d'Avianca Cargo. Les deux autres portent la livrée de Tampa Cargo (Transportes Aéreos Mercantiles PanAmericanos), une autre filiale d'Avianca Holdings.



Les A330-200F du groupe latino-américain desservent principalement Miami (Floride) depuis Bogota et Medellín.



Pour rappel, Avianca prévoit de sortir de la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites avant la fin de l'année.



(Photo © Avianca)