British Airways, Virgin Atlantic et London Heathrow veulent accélérer la levée de la quarantaine pour les passagers vaccinés

British Airways, Virgin Atlantic et London Heathrow ont décidé de mener un test pour montrer qu'il est possible de vérifier efficacement le statut de vaccination des passagers arrivant au Royaume-Uni. Ils espèrent ainsi inciter le gouvernement à retirer plus vite l'obligation de quarantaine des passagers vaccinés originaire des pays de la liste jaune.



Des volontaires entièrement vaccinés voyageant sur des vols en provenance d'Athènes, Los Angeles, Montego Bay et New York pourront utiliser une voie d'arrivée dédiée à Heathrow, qui permettra à l'aéroport de vérifier leur statut bien en amont de la frontière, évitant d'ajouter une pression dans les halls d'immigration.



Tous les certificats de vaccination reconnus au niveau international seront acceptés. Les compagnies pourront également prendre en charge la vérification au moyen des applications VeriFLY pour British Airways et l'outil s'appuyant sur TrustAssure pour Virgin Atlantic. Les applications reconnues s'élargiront au fur et à mesure (notamment pour intégrer le IATA Travel Pass).



La suppression de la quarantaine pour les voyageurs vaccinés est envisagée dans le courant de l'été. British Airways, Virgin Atlantic et London Heathrow que leur démonstration permettra à cette exemption d'être effective d'ici le 19 juillet.