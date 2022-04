Boliviana de Aviación va bien opérer avec des gros-porteurs Airbus

La compagnie porte-drapeau bolivienne opte pour des Airbus long-courriers. Boliviana de Aviación (BoA) a profité du salon FIDAE qui s'est tenu à Santiago du Chili du 5 au 10 avril pour annoncer qu'elle modernisera sa flotte de gros-porteurs avec trois Airbus A330-200 qui seront loués auprès d'Avolon et ORIX Aviation.



« Après une analyse technique, commerciale et financière longue et approfondie, Boliviana de Aviación a conclu que l'A330-200 permettra à BoA de fournir une meilleure qualité de service à nos utilisateurs sur les routes long-courriers. Sans aucun doute, cet important projet permettra à BoA de faire un saut technologique », a déclaré Ronald Casso, le PDG de Boliviana de Aviación.



Les trois futurs A330 de Boliviana de Aviación assureront des liaisons internationales depuis l'aéroport Viru Viru de Santa Cruz à destination de Madrid et Miami. Les livraisons sont prévues à partir du mois d'octobre prochain. Ils disposeront notamment d'une classe affaires dernier-cri (sièges de type full flat privatifs).



En 2019, Boliviana de Aviación (BoA) avait déjà décidé de louer deux Airbus A330-200 pour remplacer des Boeing 767-300ER en leasing depuis 2014, une opération suspendue par la crise liée à la pandémie. La compagnie publique avait alors décroché un prêt de 17,5 millions de dollars par décret gouvernemental courant août pour moderniser sa flotte. Douze millions de dollars étaient alors alloués à l'intégration des A330 (formation, loyers...).



(De gauche à droite : Arturo Barreira, Président d'Airbus pour l'Amérique Latine et les Caraïbes et Ronald Casso, PDG de Boliviana de Aviación - Photo © Airbus)