Boeing rachète un 747-8I stationné depuis 10 ans à Bâle-Mulhouse

AFG Aviation Ireland (AFG), filiale à 100% d'Aircraft Finance Germany GmbH, annonce la vente d'un Boeing 747-8I à son constructeur.



L'appareil (numéro de série 40065, LN 1446, produit en 2012), a été convoyé depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse vers Marana (Arizona) le 15 avril dernier.



« Nous sommes plus que ravis que l'avion ait trouvé une si bonne place chez Boeing. Je tiens à remercier l'équipe d'AFG et l'équipe de Boeing pour leur travail acharné et leur dévouement à ce projet » a déclaré Christian Nuehlen, le PDG de la société spécialisée dans la commercialisation d'actifs aéronautiques.



Le sort de l'appareil, aujourd'hui dépourvu d'aménagement cabine (configuration green), n'est pas connu. Il s'agit d'un appareil initialement destiné à la famille royale saoudienne, mais qui est resté parqué sur l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Fribourg durant près de 10 ans suite au décès du prince héritier Sultan ben Abdelaziz Al Saoud aux États-Unis fin 2011.



Ce Boeing 747-8I ne totalise qu'une cinquantaine d'heures de vol.



(Photo © AFG)