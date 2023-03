Boeing accuse un ralentissement de ses livraisons en février

Boeing n'aura finalement livré que 28 appareils au mois de février (dont 24 737 MAX), le plus bas niveau depuis juillet 2022, toujours impacté par les difficultés de sa supply chain et de nouvelles difficultés liées à la qualité (problème de documentation ayant entraîné la suspension des livraisons du 787, problèmes industriels sur le KC-46A).



Sur les deux premiers mois de l'année, l'avionneur américain ne totalise que 66 livraisons. Le programme 737 MAX ne décolle toujours pas même si un rattrapage est prévu cette année, avec l'objectif de livrer plus de 400 monocouloirs remotorisés sur l'année.



Les livraisons du programme 787 vont quant à elles reprendre dans les tout prochains jours avec le feu vert de la FAA obtenu vendredi dernier.



Du côté des commandes, Boeing enregistre seulement cinq 787-10 destinés à un ou plusieurs clients non dévoilés, même si le potentiel est bien là compte tenu des récentes annonces (Air India, Saudia, Riyadh Air, EVA Air) qui restent à finaliser.



Le bilan pour le début de l'année est de 60 commandes brutes (18 commandes nettes).



(Photo © Le Journal de l'Aviation -tous droits réservés)